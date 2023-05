PSG : Messi enflamme le mercato, un proche l’interpelle

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait retrouver le FC Barcelone cet été si jamais le Barça trouvait le montage financier adéquat pour boucler cette opération. Sur le départ du PSG et alors que le flou demeure sur son avenir, Messi a reçu un message de la part de son sélectionneur.

Deux saisons et puis s’en va ? Bien que Lionel Messi dispose d’une clause dans son contrat expirant le 30 juin prochain pour le rallonger d’une saison supplémentaire, le divorce entre le PSG et Messi serait déjà acté en coulisse. Malgré l’information communiquée par l’ AFP mardi matin selon laquelle l’affaire serait conclue entre l’entourage de Messi et l’Arabie saoudite pour une arrivée en fin de saison, le père de Lionel Messi a démenti une telle avancée.

Le Barça serait la priorité de Messi

Et maintenant ? D’après divers médias et son biographe Guillem Balague, Lionel Messi aurait toujours la ferme intention de rester en Europe la saison prochaine. Le FC Barcelone demeurerait sa priorité selon RMC Sport . Néanmoins, le Barça se trouve toujours être en délicatesse financièrement parlant. De quoi laisser le flou perdurer au sujet de son avenir. L’occasion pour Lionel Scaloni de mettre les pieds dans le plat.

Coup de tonnerre sur le mercato, Messi est impliqué https://t.co/qPdpCUcIfk pic.twitter.com/auhS2NN4dF — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

«Tant qu'il est heureux quand il nous rejoint...»