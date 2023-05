PSG : Le clan Messi attend une offre inespérée, son mercato s’emballe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’annonce de l’arrivée probable de Lionel Messi en Arabie saoudite a eu l’effet d’une bombe ce mardi, une source locale citée par l’AFP révélant que l’affaire était « conclue ». Cependant, rien n’est signé entre les deux parties, d’autant que l’Argentin semble toujours privilégier l’Europe pour son avenir.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Probablement pas au PSG, le contrat de l’Argentin arrivant à expiration. Sa priorité reste le FC Barcelone, mais les problèmes financiers rencontrés par le club culé l’obligent à envisager d’autres options pour la suite de sa carrière. Ce mardi, des sources saoudiennes ont annoncé à l’ AFP que l’arrivée du septuple Ballon d’Or était actée, une information démentie dans la journée par l’entourage de Lionel Messi.

Accord avec l’Arabie saoudite, mais...

D’après L’Équipe , un accord verbal a bien été trouvé entre La Pulga et les dirigeants saoudiens, mais aucun contrat n’aurait été signé. Et pour cause, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son futur, lui qui conserve de grosses ambitions pour la fin de sa carrière avec la Copa America 2024 en ligne de mire, voire le Mondial 2026. Un avenir en Europe serait donc privilégié afin de rester compétitif, le Barça étant toujours dans ses plans, mais une surprise ne serait pas non plus à écarter.

Un avenir en Europe n’est pas écarté dans le camp Messi