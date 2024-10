PSG - Real Madrid : Une pépite les fait tous craquer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de la grave blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid pourrait recruter un latéral droit dès le mois de janvier et s’intéresserait à Josh Acheampong, également annoncé dans le viseur du PSG. Mais de nombreux grands clubs européens seraient également sur la piste du jeune joueur de Chelsea.

En doublure d’Achraf Hakimi, le PSG aurait pensé à Josh Acheampong. Le club de la capitale avait été lié au latéral droit âgé de 18 ans l’été dernier, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Chelsea. Le Real Madrid avait également été annoncé sur sa piste et envisagerait de passer à l’action cet hiver.

Le Real Madrid en pince pour Acheampong

En effet, d’après les informations de The Independent, les Merengue pourraient faire une offre lors du prochain mercato hivernal afin de s’attacher les services de Josh Acheampong. Ce dernier viendrait compenser la grave blessure de Dani Carvajal, touché au genou et absent pendant plusieurs mois.

Liverpool, Tottenham, Newcastle et Dortmund sur le coup

Comme indiqué par The Athletic, la priorité du Real Madrid à ce poste se nomme Trent Alexander-Arnold. Toutefois, l’arrivée de l’international anglais (31 sélections) est conditionnée à sa non-prolongation avec Liverpool, lui dont le contrat court jusqu'en juin 2025. Selon The Independent, les Reds penseraient justement à Josh Acheampong en cas de départ du latéral droit âgé de 26 ans. Newcastle, Tottenham et le Borussia Dortmund auraient eux aussi observé le jeune espoir de Chelsea.