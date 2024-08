Mercato : Transfert à 15M€, le PSG se fait recaler

Arnaud De Kanel

Dans sa quête de jeunes talents pour renforcer son effectif, le PSG aurait jeté son dévolu sur Josh Acheampong, un prometteur défenseur de 18 ans actuellement au centre de formation de Chelsea. Selon les récentes informations de la presse anglaise, le club parisien serait disposé à débourser 15M€ pour s’attacher les services de ce jeune joueur. Pas de quoi convaincre les Blues qui ne veulent pas vendre leur pépite.

A deux semaines de la fermeture des portes du marché des transferts, les dirigeants parisiens continuent de travailler pour renforcer l'effectif mis à disposition de Luis Enrique. Si l'arrivée de joueurs expérimentés est toujours d'actualité, le club de la capitale n'en perd pas pour autant de vue le marché des jeunes pépites, qu'il scrute avec attention. Le PSG serait d'ailleurs prêt à débourser 15M€ pour un jeune joueur de Chelsea.

Le PSG et le Real chassent Acheampong

Selon les informations de The Independent, le Paris Saint-Germain serait en lice, aux côtés du Real Madrid, pour s'attacher les services de Josh Acheampong. Âgé de 18 ans, ce jeune talent évolue à Chelsea et a même fait ses débuts en Premier League en mai dernier lors d'une victoire 2-0 contre Tottenham. Le PSG aurait repéré une opportunité intéressante avec Acheampong, dont le profil polyvalent permet de jouer à la fois en défense centrale et en tant que latéral droit. Le club parisien, tout comme le Real Madrid, serait prêt à investir 15M€ pour recruter ce jeune espoir. Assez pour convaincre Chelsea ?

Chelsea bloque le transfert

Visiblement, les Blues ne veulent pas brader leurs joueurs. Selon les informations de The Independant, Josh Acheampong ne serait pas à vendre, bien que l'effectif du club londonien affiche complet. Un énième coup dur pour le PSG dans un mercato loin d'être évident et qui pourrait avoir un goût d'inachevé.