Mercato : Le PSG veut signer le «joueur parfait» pour Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le mercato estival touche à sa fin et la signature de Désiré Doué ne semble être plus qu’une question d’heures. Ce qui fera du médaillé d’argent olympique la quatrième recrue du Paris Saint-Germain. En parallèle, le PSG travaillerait d’ores et déjà sur la prolongation de contrat de Vitinha, joueur clé de sa saison dernière.

Le PSG a certes perdu Marco Verratti en septembre 2023. Cependant, Vitinha a su prendre les clés du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. En attestent les présences du Portugais dans les équipes de la saison de Ligue 1 et de la Ligue des champions.

Officiel : Le PSG le cible, une terrible annonce tombe ! https://t.co/sdv0Aq17fp pic.twitter.com/BZw7DvsN14 — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Luis Enrique l’assure, Vitinha est parfait pour le jeu du PSG

Vitinha ne cesse de monter en régime et a même été qualifié de joueur de la saison par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol s’est plus que régulièrement appuyé sur ses services. L’international portugais a enregistré 40 apparitions combinées en Ligue 1 et en Ligue des champions avec 9 buts et 5 passes décisives. Enrique estimerait même que Vitinha est parfaitement adapté au style de jeu du PSG si l’on en croit les informations de Duncan Castles.

Discussions en cours pour la prolongation de Vitinha

Le journaliste du Times a profité de l’enregistrement du dernier épisode du Transfers Podcast dans le but de signifier l’intention du comité directeur du PSG géré par Luis Campos au sujet de la situation autour de Vitinha. La volonté première du Paris Saint-Germain serait de blinder Vitinha en lui offrant une prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain à l’instant T. Les discussions entre le clan Vitinha et le Paris Saint-Germain seraient à présent ouvertes.