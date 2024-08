Mercato : La bataille du RC Lens ruinée par une offre de 10M€

Alexis Brunet

Avec le départ d’Elye Wahi, le RC Lens a grand besoin de se renforcer en attaque. Le club nordiste piste notamment Sekou Mara, qui pourrait faire son retour en Ligue 1, après une expérience à Bordeaux. Mais les dirigeants lensois pourraient être devancés par leurs homologues de Strasbourg, qui ont fait une offre de 10M€ pour l’attaquant.

L’été dernier, le RC Lens avait fait une folie sur le mercato, en recrutant Elye Wahi à Montpellier. L’attaquant avait débarqué dans le nord contre un chèque de 30M€, soit le transfert le plus cher de l’histoire lensoise. Seulement une saison plus tard, le joueur de 21 ans a déjà fait ses valises, direction l’OM.

Le RC Lens piste Sekou Mara

Elye Wahi ne s’est jamais vraiment intégré au RC Lens et il a rejoint l’OM pour 25M€ plus 5M€ de bonus. Avec cet argent, les dirigeants lensois comptent bien lui trouver un remplaçant. D’après les informations de Foot Mercato, les Sang et Or pisteraient notamment Sekou Mara, qui évolue du côté de Southampton. Problème, la formation de Will Still n’est pas la seule sur le dossier, puisque l’OGC Nice, Strasbourg et Brest seraient également intéressés.

Strasbourg a envoyé une offre de 10M€ pour Mara

Si le RC Lens souhaite vraiment s’offrir Sekou Mara, il devrait se dépêcher. Toujours selon FM, Strasbourg aurait dégainé une offre de 10M€ pour le Français. Southampton serait ouvert à un transfert de son joueur, mais n’aurait pas encore répondu à l’offensive strasbourgeoise. Affaire à suivre...