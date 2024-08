Mercato - OM : Le nouveau Guardiola a signé ?

Arnaud De Kanel

L'OM a pris son temps pour nommer le successeur de Jean-Louis Gasset mais ça en valait la peine. En effet, le club phocéen a mis la main sur Roberto De Zerbi, l'un des entraineurs les plus convoités du marché et les plus admirés par ses pairs, à commencer par Pep Guardiola. Les deux hommes s'apprécient mutuellement, eux qui adoptent des principes de jeu similaires.

Recalé par Paulo Fonseca, sa priorité en début de mercato, l'OM a enrôlé Roberto De Zerbi. Auteur d'un travail remarqué à Brighton, l'Italien s'est fait un nom au point d'être adulé par Pep Guardiola. Le coach de Manchester City avait d'ailleurs confié : « Roberto de Zerbi est l’un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il n’y a aucune équipe qui joue de la même manière qu’eux, c’est unique ». Les deux hommes sont des adeptes d'un jeu protagoniste et ils sont facilement comparables. Cependant, Pasquale Marino apporte quelques nuances.

«Il faut avoir un jeu protagoniste»

« Roberto pense toujours au jeu, selon lui le résultat n’arrive qu’à travers lui. Il a bien compris que si tu te focalises uniquement sur l’adversaire, ça peut bien se passer une, deux, cinq fois, mais sur le long terme il faut avoir un jeu protagoniste », a déclaré son ancien entraineur dans les colonnes de La Provence. Pasquale Marino souligne que De Zerbi est tout de même différent de Guardiola.

«Il s’identifie au style Guardiola mais il n’en est pas une copie»

« De Zerbi ne s’adapte pas à l’équipe d’en face pour défendre mais pour attaquer, pour sortir du pressing adverse, pour piquer ses points faibles. En cela, il s’identifie au style Guardiola mais il n’en est pas une copie, ce sont ses propres opinions qui le portent. Il est intelligent, méticuleux, pas dogmatique, il peut verticaliser, faire tourner derrière, il n’a aucun souci à changer d’idée ou de système en cours de saison », a ajouté Pasquale Marino.