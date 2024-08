Officiel : L’OM annonce une signature surprise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Longtemps chahuté à l’OM et même poussé vers la sortie pendant un moment, Leonardo Balerdi s’est battu pour se faire une place au sein du club phocéen et ça a fini par payer pour l’Argentin. Aujourd’hui, le défenseur central est l’un des patrons à Marseille et voilà qu’il vient d’être récompensé. En effet, ce vendredi, l’OM a annoncé la prolongation de Balerdi.

Ce vendredi, les journalistes étaient présents au centre d’entraînement de l’OM pour assister à la conférence de presse avant la première journée de Ligue 1. Avant le passage de Roberto De Zerbi, c’est Leonardo Balerdi qui s’est prêté à l’exercice médiatique. A ses côtés, on pouvait voir Fabrizio Ravanelli. Et pour cause, l’OM avait une bonne nouvelle à annoncer à propos de Balerdi.

Balerdi jusqu’en 2028

Leonardo Balerdi ne partira pas de sitôt de l’OM puisque le voilà désormais lié jusqu’en 2028. La prolongation a été signée et Fabrizio Ravanelli a ainsi annoncé ce vendredi : « Je voulais vous donner une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de vous annoncer la prolongation de Leonardo Balerdi jusqu’en 2028 ».

« Son comportement est irréprochable »

« Depuis qu’il est à Marseille, il a montré son attachement au club, à la ville et aux supporters. Son comportement est irréprochable. Il est un exemple sur le terrain. Leo, un homme de l’OM, je tiens à te féliciter pour ta prolongation », a-t-il ajouté sur Balerdi.