Mercato : L’OM a plombé un cador ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un attaquant de pointe pour pallier au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a pris la décision de recruter Elye Wahi. Pourtant, Eddie Nketiah semblait avoir les faveurs de la direction olympienne. Mais face aux tergiversations d'Arsenal, le club phocéen a coupé court aux négociations. Les Gunners comptaient énormément sur ce transfert pour débloquer leur mercato.

L'OM est déchainé depuis l'ouverture du mercato estival. Pablo Longoria, Mehdi Benatia et leurs équipes œuvrent pour rebâtir l'effectif et ils ont même été contraints de réaliser des transferts imprévus. En effet, le président de l'OM pensait conserver Pierre-Emerick Aubameyang mais l'Arabie saoudite s'est montrée bien trop généreuse pour le Gabonais qui a craqué face à la proposition contractuelle XXL qui lui a été proposée. Ainsi, le club phocéen s'est mis en quête d'un avant-centre et a longtemps négocié avec Arsenal pour s'offrir Eddie Nketiah.

Mercato : Il réalise son rêve en quittant l’OM ! https://t.co/nN7mEWVsyK pic.twitter.com/NUCgZt04Cr — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

Wahi plutôt que Nketiah

L'attaquant anglais, qui voulait signer à l'OM, était même tout proche de signer. Mais au dernier moment, Arsenal a revu son tarif à la hausse, ce qui a fortement déplu au club phocéen qui s'est retiré de la table des négociations. Alerté par l'activation de la piste Elye Wahi, Arsenal est finalement revenu vers Marseille pour tenter de trouver un accord. Trop tard, l'OM avait pris la décision de recruter l'ancien montpelliérain. Les Gunners s'en mordent les doigts.

Le mercato d'Arsenal à l'arrêt

Arsenal comptait sur la vente d'Eddie Nketiah à l'OM pour donner un second souffle à son mercato. Le vice champion d'Angleterre a uniquement recruté Riccardo Calafiori cet été et souhaite libérer de la place en attaque pour accélérer sur la piste Alexander Isak, mais également pour récupérer des liquidités et finaliser la venue de Mikel Merino. En tenant tête à Arsenal, l'OM est venu contrecarrer les plans du cador anglais qui est à l'arrêt sur le mercato.