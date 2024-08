Mercato - OM : Un clash avec Longoria plombe une arrivée XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si on a beaucoup parlé de Paulo Fonseca ou Sergio Conceiçao, l’OM a finalement frappé très fort pour son nouvel entraîneur. En effet, malgré l’absence de Coupe d’Europe, le club phocéen a fait signer Roberto De Zerbi. L’Italien était d’ailleurs déjà proche de venir à Marseille en 2022. Pourquoi cela ne s’est-t-il pas fait ? De Zerbi a donné la réponse.

Roberto De Zerbi est donc le nouvel entraîneur de l’OM, ce qui aurait déjà pu être le cas il y a quelques mois. En effet, à l’été 2022, alors que le club phocéen fait finalement confiance à Igor Tudor, l’Italien était déjà dans les petits papiers de Pablo Longoria. Au final, De Zerbi s’était engagé à l’époque avec Brighton.

Mercato : Il rejoint De Zerbi à l’OM et vit un rêve https://t.co/APrUYDsnAF pic.twitter.com/g8Oyh23X69 — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

« Des divergences entre le directeur sportif Javier Ribalta et Pablo Longoria »

Deux ans plus tard, voilà Roberto De Zerbi finalement à l’OM. Interrogé par L’Equipe ce jeudi, l’Italien est revenu sur ce rendez-vous manqué avec le club phocéen, soulignant les tensions de l'époque en interne : « Je voulais déjà venir à cette époque. Sans parler des aspects financiers ou de construction d'effectif, je crois que ça ne s'est pas fait à cause de divergences entre le directeur sportif Javier Ribalta et Pablo Longoria ».

« Cette fois, Pablo et Medhi ont tout fait pour que ça se fasse »

« Avec mon staff, on avait longuement étudié l'effectif. Il y avait des joueurs comme Gerson, Under... Cette fois, Pablo et Medhi ont tout fait, dans leur comportement et leurs discours, pour que ça se fasse. Ils m'ont respecté, m'ont fait me sentir important, ils ont été adorables et honnêtes avec moi », a poursuivi De Zerbi.