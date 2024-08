Ce transfert du PSG va plomber Barcola ?

Amadou Diawara

Arrivé au PSG il y a tout juste un an, Bradley Barcola a gravi les échelons à vitesse grand V, jusqu'à devenir un titulaire à part entière de Luis Enrique. Mais alors qu'il devrait arriver à Paris dans les prochains jours, Désiré Doué donnera du fil à retordre à l'international français. En effet, le PSG a décidé de recruter le crack du Stade Rennais pour apporter de la concurrence à Bradley Barcola.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le transfert de Bradley Barcola. En effet, le club de la capitale s'est offert les services du crack de 21 ans en signant un chèque d'environ 45M€ à l'OL.

Mercato : Mbappé a créé un problème au PSG https://t.co/MIGoNJm3t2 pic.twitter.com/TxNjsr5Yzm — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Doué va concurrencer Barcola au PSG

Arrivé dans la peau d'un remplaçant au PSG, Bradley Barcola est monté en puissance au fil des semaines, jusqu'à devenir une valeur sûre pour Luis Enrique. Ainsi, le numéro 29 parisien est un titulaire à part entière depuis plusieurs mois. Malgré tout, le PSG voudrait mettre un joueur dans les pattes de Bradley Barcola en 2024-2025.

Barcola va progresser grâce à Doué ?

Selon les informations du Parisien, Bradley Barcola va devoir faire face à la concurrence de Désiré Doué en 2024-2025. En effet, l'arrivée du crack de 19 ans ne serait plus qu'une question de jours. Le PSG ayant trouvé un accord avec le Stade Rennais ce mercredi. A en croire le média français, le club emmené par Luis Enrique a décidé de miser sur Désiré Doué parce qu'il était à la recherche d'un ailier gauche à l'aise avec son pied droit - le Rennais étant ambidextre - et capable de rentrer dans le coeur du jeu pour libérer de l'espace à Nuno Mendes. Un recrutement dans le but d'apporter de la concurrence à Bradley Barcola, et d'augmenter le rendement offensif et statistique de ce dernier. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits.