Mercato : Mbappé a créé un problème au PSG

Jean de Teyssière

Le mercato estival se termine le 30 août prochain à 23h et le PSG n’a pour le moment pas remplacé numériquement Kylian Mbappé. Le club parisien perd donc un joueur capable de marquer plus de quarante buts par saison et au sein du PSG, on serait inquiet de ne compter aucune star cette année.

Ce vendredi, le PSG joue son premier match de la saison. À 20h45, les champions de France 2023-2024 seront en déplacement au Havre pour tenter de bien commencer la saison. Les hommes de Luis Enrique seront quasiment au complet, Kimpembe et Hernandez manquant encore à l’appel et Nuno Mendes est suspendu. Les premiers éléments de réponse du PSG sans Mbappé tomberont rapidement.

Luis Enrique - PSG : Le successeur de Mbappé est tout trouvé ? https://t.co/k0ShyKrYL9 pic.twitter.com/eSlLLK3Hsl — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Kylian Mbappé pas remplacé

Lors de ses quatre dernières saisons parisiennes, Kylian Mbappé avait marqué plus de 40 buts. Difficile, sur le marché actuel, de trouver un joueur capable de marquer autant mais à quelques heures du premier match de la saison face au Havre (ce vendredi à 20h45), aucun attaquant n’a rejoint le PSG cet été. Luis Enrique veut s’appuyer sur le collectif et veut que ce soit lui, la star. Même s’il aurait aimé avoir des recrues plus expérimentées cet été : « Les jeunes ? On ne peut pas forcément choisir, il y a des joueurs qui nous intéressaient et les clubs ne les vendaient pas. Nous considérons les joueurs indépendamment de leur âge. Il faut qu'ils s'adaptent. C'est un projet à moyen et long terme. »

Une absence de star inédite

Lors de l’arrivée des Qataris, la tête de gondole était Javier Pastore. Puis, Zlatan Ibrahimovic a pris le flambeau, avant que des joueurs comme Di Maria ou Cavani ne prennent le relais en attendant les arrivées de Neymar, Mbappé puis Messi. Cette saison, aucune star ne ressort de ce collectif et d’après L’Équipe, cela inquièterait au sein du PSG.