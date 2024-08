«Il a déjà signé», ce transfert de l'OM est annoncé en direct

Amadou Diawara

Lié à Côme ces dernières semaines, Pau Lopez devrait finalement rejoindre Gérone, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Alors que le gardien espagnol a déjà fait ses adieux à l'OM, Michel Sanchez Muñoz - coach de Gérone - a annoncé qu'il avait signé.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2021, Pau Lopez va changer de de cap. Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le portier de 29 ans a annoncé son départ sur son compte Instagram.

«C'est à mon tour de vous dire au revoir»

« Bonjour chère famille marseillaise. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous dire au revoir. C’est la fin de 3 années qui ont, sans doute, été les plus belle de ma vie. J'ai eu la chance de vivre des moments magiques et j'ai pris plaisir à porter le maillot de l'Olympique de Marseille. (...) Une nouvelle étape passionnante commence pour vous tous, avec un grand entraîneur et de nombreux nouveaux visages qui ont très envie de faire de grandes choses au club. Je vous souhaite toute la chance du monde, où que je sois, je serai l'un des vôtres. À bientôt les amis. Allez L'OM », a écrit Pau Lopez sur les réseaux sociaux.

Gérone annonce que son nouveau gardien a signé

Annoncé avec insistance du côté de Côme ces dernières semaines, Pau Lopez devrait finalement défendre les couleurs de Gérone en 2024-2025. Selon les dernières informations de L'Equipe, le gardien de l'OM va filer en Espagne sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. D'ailleurs, Michel Sanchez Muñoz a confirmé que Gérone tenait son nouveau portier. « Je ne sais pas si l’annonce du gardien a été officialisée, mais il a déjà signé (Pau López, ndlr) », a révélé le coach du club espagnol en zone mixte après le nul de son équipe contre le Betis (1-1).