Mercato : Le RC Lens va toucher 50M€ ?

Comme attendu, la priorité du RC Lens cet été est de vendre le plus possible afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont déjà cédé Elye Wahi à l'OM pour 25M€, auxquels s'ajouteront éventuellement 5M€ de bonus. Mais Kevin Danso pourrait également suivre puisque l'international autrichien pourrait prochainement vers l'objet d'une offre de 25M€ de l'Atalanta.

Discret depuis l'ouverture du mercato, le RC Lens s'est contenté de tenter des coups pour se renforcer en attirant notamment des joueurs venus de l'est à l'image d'Hamzat Ojediran, jeune milieu de terrain du Debrecen VSC qui s'est révélé dans le championnat hongrois, ou encore de Sidi Bane qui évoluait au BATE Borisov en Biélorussie. D'autres joueurs, plus expérimenté ont débarqué sans que les Lensois se ruinent comme par exemple Malang Sarr, Denis Petric ou encore Alpha Diallo, qui sont tous arrivés libre. Et pour cause, le RC Lens doit absolument vendre.

Après Wahi, Danso le second gros transfert de l'été à Lens ?

C'est d'ailleurs un chantier qui a bien débuté avec le transfert d'Elye Wahi qui a rejoint l'OM pour environ 25M€, auxquels pourront d'ajouter 5M€. Un joli transfert pour le RC Lens qui ne perd donc pas d'argent un an après avoir recruté l'attaquant français pour une sensiblement similaire. Et ce n'est pas tout. En effet, alors Kevin Danso dispose d'un bon de sortie depuis le début du mercato, il est toujours présent chez les Sang-et-Or. Mais peut-être plus pour très longtemps puisque selon les informations de L'EQUIPE, l'Atalanta a transmis une première offre pour l'international autrichien, qui serait comprise entre 20 et 25M€. Le RC Lens, qui attend 25M€ pour cette vente, devrait donc rapidement boucler ce dossier.

«Je ne contrôle pas le futur»

Et pourtant, ces derniers jours, Kevin Danso laissait planer le doute au sujet de son avenir. « Je ne contrôle pas le futur. Ce n'est pas entre mes mains, c'est pour ça qu'il faut penser à aujourd'hui (...) Je suis bien où je suis », confiait le colosse autrichien après la victoire contre Leicester (3-0). Cependant, il semble clairement se diriger vers l'Atalanta où il disputera une nouvelle fois la Ligue des champions.