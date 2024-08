Mercato - PSG : Une priorité est révélée à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par le départ de Manuel Ugarte. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, l’Uruguayen est sur le départ, et attise les convoitises de Manchester United. Les Red Devils, après des semaines de négociations, sont optimistes dans ce dossier, alors que le joueur de 23 ans reste une priorité au milieu de terrain.

A quelques semaines désormais de la clôture du mercato estival, certains clubs comme le PSG pourraient connaître de nombreux mouvements. En effet, le club de la capitale a déjà réussi à conclure trois arrivées de taille, avec Matvey Safonov, João Neves, et Willian Pacho, et s’apprête à finaliser l’arrivée de Désiré Doué qui a privilégié les Rouge et Bleu par rapport au Bayern Munich. RMC Sport révélait qu’après l’arrivée du crack de 19 ans évoluant à Rennes, Paris souhaitait recruter deux joueurs supplémentaires. En revanche, plusieurs départs pourraient également avoir lieu.

Le PSG négocie pour la vente de Manuel Ugarte...

En effet, l’Equipe révélait dernièrement que plusieurs joueurs qui n’entraient pas dans les plans de Luis Enrique pourraient ainsi quitter le PSG cet été. Sont notamment concernés Milan Skriniar, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Ayman Kari, Danilo Pereira, ou encore Manuel Ugarte. Arrivé en provenance du Sporting la saison passée contre 60M€, l’Uruguayen n’aura pas convaincu Luis Enrique malgré des débuts tonitruants. Désormais, le PSG négocie avec Manchester United, qui est très intéressé par le numéro 4 parisien. A en croire les dernières indiscrétions de Give Me Sport, après avoir finalisé l’arrivée de Matthijs de Ligt, le club anglais est désormais optimiste quant à un dénouement positif dans ce dossier Manuel Ugarte.

...Qui est la grande priorité de Manchester United

Pour rappel, le joueur lui, souhaite activement rejoindre les Red Devils cet été. Les négociations se poursuivent entre Paris et Manchester, toujours sous la houlette de Jorge Mendes. D’après Give Me Sport, Manuel Ugarte demeure à ce jour la priorité de Manchester United pour son entrejeu cet été. Affaire à suivre de très près...