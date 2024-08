Mercato : Il clashe l'OM en public et sort du silence !

Axel Cornic

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a présenté à la presse ses dernières recrues, notamment Elye Wahi. Une arrivée qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, puisque l’ancien du RC Lens et de Montpellier s’était fait remarquer il y a quelques années avec une sortie clairement anti-marseillaise.

Souvent, le mercato apporte son lot de petite ou grosses polémiques. Le transfert d’Elye Wahi, qui a récemment rejoint l’OM pour une indemnité d’un total de 31M€ bonus compris, en est le parfait exemple. Car le successeur annoncé de Pierre-Emerick Aubameyang a vu une vieille vidéo ressortir lorsque les premières indiscrétions sur son avenir ont commencé à fuiter.

« Je sais que ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier, c'était il y a des années et j'étais jeune »

Il y a plusieurs années, Wahi avait en effet déclaré dans une émission sur France Bleu Hérault qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM. Présenté ce mercredi face à la presse, le principal concerné a préféré en rire. « Je sais que ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier, c'était il y a des années et j'étais jeune. Aujourd'hui je pense que j'ai mûri et je suis très content d'être en face de vous » a déclaré la nouvelle recrue marseillaise.

« En tout cas, je donnerai tout et je donnerai mon maximum pour rendre fier tout le monde »

« Merci aux supporteurs et à la direction qui ont fait tous les efforts possibles pour que je vienne ici. Et en tout cas, je donnerai tout et je donnerai mon maximum pour rendre fier tout le monde » a poursuivi Elye Wahi, qui semble décidé à laisser cette histoire derrière lui. Ça ne fait aucun doute qu’il pourra facilement l’effacer avec ses buts pour l'OM, en commençant peut-être dès la première journée de Ligue 1, face au Stade Brestois (samedi, 17h).