PSG : Neymar a tranché pour son transfert, la réponse est dévoilée

Thibault Morlain

Cet été encore, l’avenir de Neymar se retrouve au centre des discussions. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le numéro 10 du PSG est annoncé comme un possible partant. A moins que Luis Enrique ne chamboule tout… Alors que les deux hommes se sont connus au FC Barcelone, cette relation pourrait permettre à Neymar de revenir au top avec le PSG. Finalement, l’idée d’un transfert pourrait être remise à plus tard.

Tandis qu’on a actuellement les yeux rivés sur la situation de Kylian Mbappé au PSG, le cas de Neymar est également incertain. Alors que le Brésilien poursuit sa reprise après son opération de la cheville, son avenir pourrait ne pas s’écrire dans la capitale. Comme l’été dernier, il a été question que le PSG pousse Neymar vers la porte de sortie. Mais depuis, Luis Enrique a été nommé entraîneur du club de la capitale et cela pourrait peser en faveur du numéro 10 parisien.

Le PSG se déchire en interne pour le transfert d'une star https://t.co/5ULXoPqP0w pic.twitter.com/PGwMyc8xOy — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Luis Enrique est l’entraîneur parfait pour Neymar et il le sait »

Pour Wett Freunde , Gianluca Di Marzio s’est confié sur l’avenir de Neymar. Et dans un premier temps, il a expliqué à propos de la star du PSG : « Luis Enrique est l’entraîneur parfait pour Neymar et il le sait, donc je pense qu’il restera au PSG. Luis Enrique sait à quoi ressemble Neymar. Ils ont une très bonne relation et cela pourrait continuer au PSG. Neymar est parfait pour Luis Enrique et vice versa. Ils vont essayer de le faire réussir et attendront probablement un an pour voir comment ça se passe ».

« Je ne pense pas qu’il veuille aller en Arabie saoudite »