PSG : Il vend la mèche pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Encore une fois, Kylian Mbappé est le feuilleton du mercato estival. A travers une lettre envoyée au PSG, il a annoncé à sa direction sa volonté de ne pas prolonger jusqu’en 2025, partant ainsi dans l’idée d’un départ libre en 2024. De quoi déclencher la colère du PSG, prêt à s’en séparer dès cet été. Le bras de fer semble donc engagé entre les deux parties, mais Mbappé ne semble pas parti pour revenir sur sa décision.

Alors que Kylian Mbappé doit reprendre le chemin de l’entraînement avec le PSG dans quelques jours, rien ne dit que le Français jouera avec le club de la capitale cette saison. En effet, face à la volonté de son joueur de ne pas prolonger, Nasser Al-Khelaïfi a été clair et il pourrait alors ouvrir la porte pour un transfert cet été. De son côté, Mbappé n’a pas envie de partir avant la fin du mois d’août et Gianluca Di Marzio a confirmé cela.

Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, c’est la douche froide https://t.co/slnGPZ2b6s pic.twitter.com/hV1HuTabYJ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Je sais que Mbappé veut rester »

Dans une interview pour Wett Freunde , le journaliste italien s’est confié sur l’avenir de Kylian Mbappé. Et tout d’abord, il a confirmé la volonté de rester de l’attaquant du PSG : « Je sais que Mbappé veut rester. Il veut vraiment rester parce qu’il est le roi à Paris. Il est probablement le premier joueur européen à penser ainsi. Il pense comme un joueur NBA parce qu’en NBA, les joueurs décident de leur avenir à la fin de leur contrat. En Europe, on ne pense pas comme ça quand il s’agit de transferts dans le football ».

« Il veut juste attendre le bon moment et prendre la bonne décision »