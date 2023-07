PSG - Mbappé : La date de son transfert est fixée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le feuilleton Mbappé connaît une nouvelle saison cet été, et celui-ci n’est pas près de livrer son épilogue. L’international français campe en effet sur ses positions malgré l’ultimatum fixé par le PSG, pour le plus grand plaisir du Real Madrid, assistant de loin au déchirement entre la formation parisienne et sa star sans avoir l’intention de précipiter une possible offensive.

Depuis l’annonce de sa décision de ne pas lever l’option présente dans son bail pour prolonger, Kylian Mbappé se retrouve au centre d’un nouveau feuilleton et d’une bataille médiatique avec le PSG, bien décidé à régler son cas dès cet été. Nasser Al-Khelaïfi l’a confirmé à la presse, deux options s’offrent à l’international français : prolonger ou bien partir lors de ce mercato. Un ultimatum qui n’a pas eu l’effet escompté sur le clan Mbappé, pas perturbé et bien décidé à rester une année supplémentaire dans la capitale, jusqu’à la fin de son engagement en 2024.

Le Real Madrid a défini sa position

Si le PSG met sa menace à exécution, Kylian Mbappé sera rapidement placé sur la liste des transferts, en espérant un appel du Real Madrid pour empocher une indemnité de transfert proche des 200M€, le prix fixé. Mais la formation espagnole n’est pas décidée à arranger les affaires parisiennes, alors que les deux clubs ont vu leur rapport se détériorer à cause du crack de Bondy. Le Real Madrid n’a pas oublié la position du PSG il y a deux ans, lorsque les dirigeants n’avaient pas daigné répondre à leurs homologues merengue désireux de s’attacher les services de l’attaquant à un an de la fin de son contrat, ni la volte-face de ce dernier l’été dernier, renouvelant finalement son bail avec le PSG. Le Real Madrid adopte ainsi une stratégie attentiste, savourant la situation délicate dans laquelle s’est retrouvé le club de la capitale.

Aucune évolution avant le mois d’août

Comme l’expliquait récemment RMC , le Real Madrid ne s’enflamme pas malgré la volonté du PSG de se séparer de Kylian Mbappé cet été si les discussions n’évoluaient pas pour une prolongation, et attend de voir comment le dossier évoluera dans les prochaines semaines. Il faut dire que la priorité première du Paris Saint-Germain reste de convaincre son numéro 7 d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. Ce jeudi, Marca confirme que le président Florentino Pérez reste prudent et ne veut pas, pour le moment, être un acteur direct du feuilleton Mbappé. Une volonté de laisser le PSG se débrouiller dans cette affaire sans offrir au champion de France une issue de secours, mais également de ne pas être de nouveau pointé du doigt en cas de dénouement malheureux pour les Madrilènes.

