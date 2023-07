Mbappé : Le PSG prépare une incroyable sanction

Alexis Brunet

Le mercato du PSG est perturbé par Kylian Mbappé. Le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Depuis, c'est la guerre entre le club de la capitale et son attaquant. Nul ne sait comment cela va se finir, mais les relations sont tendues. Aux dernières nouvelles, Paris penserait même à recruter João Félix, et lui donner le numéro 7 du champion du monde.

Si pour l'instant le mercato parisien mené par Luis Campos semble être une réussite, le dossier Kylian Mbappé conditionnera sûrement l'avis final. Il faut dire que cet été plus que jamais, il est possible de voir l'attaquant quitter le PSG. Tout est parti d'une lettre dans laquelle il a affirmé son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Depuis cela, son président Nasser Al-Khelaïfi lui a posé un ultimatum, soit il prolonge, soit il part.

Le PSG a plusieurs pistes pour remplacer Mbappé

Si Mbappé part du PSG, Luis Campos a plusieurs noms en tête pour le remplacer. Les pistes Harry Kane et Victor Osimhen reviennent souvent depuis des semaines. Mais le premier semble promit au Bayern Munich, alors que le second serait trop cher. Récemment c'est la piste Dušan Vlahović qui est revenue en force. Mais Paris garde un œil aussi sur Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, voire Marcus Rashford.

Mbappé prépare un plan à 200M€, le PSG humilié https://t.co/LcHZ3e0LQ7 pic.twitter.com/GOkZNAbCiS — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Le PSG pourrait donner le numéro sept de Mbappé à Félix