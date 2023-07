Le PSG est en feu, quel est le meilleur transfert ? 

La rédaction

Cela fait un peu plus d’un mois que le mercato estival a ouvert officiellement ses portes et jusqu’à présent, le PSG n’a clairement pas chômé. En effet, le club de la capitale a dernièrement annoncé sa 6ème recrue de l’intersaison et Luis Campos ne compte clairement pas en rester là. Luis Enrique peut tout de même déjà se satisfaire de 6 renforts. Quel est alors le meilleur transfert du PSG pour le moment ?

Après une dernière saison décevante malgré un titre de champion du monde, le PSG avait décidé de grandes manoeuvres afin de repartir sur un nouveau projet. Repartant de zéro, le club de la capitale s’est alors séparé de Christophe Galtier pour nommer un nouvel entraîneur. C’est désormais Luis Enrique qui est aux commandes à Paris. Alors que l’Espagnol prend actuellement ses marques auprès de son nouvel effectif, il y a déjà eu beaucoup de mouvements. En effet, ce mercredi, le PSG a officialisé sa 6ème recrue du mercato estival, déjà.

Luis Enrique amorce une révolution, du lourd se prépare au PSG https://t.co/xThWNER50N pic.twitter.com/OxtVdlMQxY — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Un recrutement malin à 0€

Du côté du PSG, on a notamment profité des bonnes affaires du marché des transferts, exploitant ainsi le marché des agents libres. Depuis un an, on annonce l’arrivée de Milan Skriniar et le Slovaque a enfin signé. Arrivé au terme de son contrat à l’Inter Milan, le défenseur central va désormais évoluer au PSG. Une opération similaire a également été répété au Real Madrid et à Benfica puisque Marco Asensio et Cher Ndour ont eux aussi rejoint la capitale français gratuitement.

Déjà plus de 120M€ dépensés par le PSG !

Mais le PSG a également sorti le chéquier sur ce mercato. Ce sont plus de 120M€ qui ont déjà été dépensés par le club de la capitale. 60M€ ont été utilisés pour lever la clause libératoire de Manuel Ugarte au Sporting Lisbonne. Le PSG a également lâché 45M€ pour faire venir Lucas Hernandez du Bayern Munich. Enfin, un accord a été trouvé avec Majorque moyennant 22M€ environ pour le transfert de Kang-in Lee.



Alors, quel est le meilleur transfert du PSG ?