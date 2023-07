Le boss du PSG vient plomber un transfert de l’OM

Thibault Morlain

Jusqu’à présent, l’OM n’a officialisé qu’une seule recrue sur ce mercato estival : Geoffrey Kondogbia. Néanmoins, en coulisses, Pablo Longoria travaille sur d’autres dossiers pour venir renforcer l’effectif de Marcelino. Ce serait visiblement sans compter sur Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui viendrait mettre à mal un possible transfert de l’OM.

Pour l’OM, les premières échéances vont arriver très vite. Il va donc falloir accélérer les choses pour renforcer l’effectif de Marcelino. Après Geoffrey Kondogbia, Pablo Longoria travaille sur d’autres recrues. Selon les derniers échos, Renan Lodi (Atlético de Madrid) se rapprocherait de l’OM pour renforcer le poste de latéral gauche.

Trop tard pour l’OM ?

Dans ce couloir gauche, l’OM aurait également pensé à Jesus Vazquez. Selon les informations de SportsZone , le joueur de Valence a refusé toutes les offres de prolongation et va être vendu. Une opportunité identifiée par Pablo Longoria, mais voilà que l’OM serait arrivé trop tard pour Vazquez.

Campos pousse pour un transfert… au Celta Vigo

En effet, Jesus Vazquez donnerait de son côté la priorité à un départ vers Aston Villa. Mais attention au Celta Vigo et à un certain… Luis Campos. En plus du PSG, le Portugais travaille également pour le club espagnol et il ferait actuellement le forcing pour amener Vazquez en Galice.