PSG : Mbappé reçoit un conseil pour son transfert

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Mais voilà que son avenir fait l’objet d’incalculables rumeurs. En fin de contrat, le Français pourrait s’en aller à l’issue de la saison et enfin s’envoler vers l’étranger et le Real Madrid. Est-ce pour autant le bon moment pour Mbappé de faire ses valises ? Le Parisien a été conseillé à ce propos.

De retour devant les médias durant la trêve internationale, Kylian Mbappé n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur son avenir avec le PSG. En fin de contrat, le joueur de Luis Enrique va devoir prendre une décision pour la suite de sa carrière. Toutefois, pour le moment, Mbappé se fait discret sur ce sujet, remettant à plus tard les discussions sur son avenir. En attendant, les rumeurs se multiplient, notamment à propos d’un possible départ. Kylian Mbappé pourrait en effet quitter librement le PSG en juin prochain. Et enfin rejoindre le Real Madrid ? Le Français, aujourd'hui âgé de 24 ans, pourrait alors découvrir un championnat étranger pour la première fois.

« Ça se passe dans la tête et dans le cœur »

C’est à 23 ans que Djibril Cissé avait lui quitté la France pour l’étranger, rejoignant l’Angleterre et Liverpool. Dans des propos accordés à Eurosport , l’ancien international français a alors lâché un conseil à Kylian Mbappé concernant un possible transfert vers l’étranger, lâchant : « Tout ça, ça se passe dans la tête et dans le cœur. Si on se sent prêt et assez solide mentalement, il n'y a pas forcément d’âge ».

« Je ne pense pas qu'on soit le même calibre de joueur »