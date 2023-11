Mbappé - Haaland : Une folie à 400M€ se prépare !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue d'alimenter la chronique au sujet de son avenir. Et pour cause, s'il ne prolonge pas au PSG, l'attaquant français sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, le Real Madrid fait évidemment partie des favoris. Et les caisses de la Casa Blanca sont pleines.

Comme souvent, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain, et après un été tumultueux, il n'a toujours pas prolongé ce qui jette évidemment un froid sur son futur à Paris. Si la situation n'évolue pas d'ici le 1er janvier, Kylian Mbappé pourra même discuter et s'engager avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre. Et bien évidemment, le Real Madrid ne devrait pas être loin dans ce dossier.

Le clan Mbappé prépare le grand retour de Zidane ! https://t.co/8dJXNe0KOt pic.twitter.com/a7k1LWBJXY — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Le Real Madrid a quasiment 400M€ de côté !

Et selon les informations de AS , le Real Madrid met tout en œuvre pour recruter Kylian Mbappé et semble avoir les moyens de ses ambitions. Le média espagnol révèle en effet que grâce à une excellente gestion financière le club merengue dispose d'ores-et-déjà de 128M€ de liquidités à investir, mais également de 265M€ de crédit non utilisés et donc disponible facilement pour le Real Madrid en cas de besoin, le financement ayant déjà été validé. Au total, quasiment 400M€ sont disponibles pour être investis rapidement, sans oublier l'important économie réalisée sur la masse salariale passée de 404,9M€ à 326,5M€.

Mbappé et Haaland peuvent débarquer