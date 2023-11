Zidane : Il pousse en direct pour son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans poste depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane attend toujours la bonne opportunité pour reprendre du service, et cela pourrait encore être du côté de la Casa Blanca, où son nom circule en cas de départ de Carlo Ancelotti. Le Français disposerait de soutien au sein de la formation espagnole, mais également dans les médias.

Zinedine Zidane se fait attendre pour son retour, entamant sa troisième saison sans club. Si les pistes n’ont pas manqué pour le Français, celui-ci ne souhaitait pas rebondir n’importe où, de quoi limiter le chant des possibilités après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France qui a relancé ses plans. Le PSG, Chelsea, Tottenham, la Juventus ou l’Arabie saoudite ont notamment été évoqués comme des points de chute possibles pour Zidane, qui pourrait néanmoins reprendre du service dans la capitale espagnole.

Le grand retour de Zidane prend forme ! https://t.co/T7b6FVRZym pic.twitter.com/dUQvss6uiH — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

« J'aimerais voir Zidane à nouveau au Real Madrid »

Alors que le bail de Carlo Ancelotti arrive à expiration en fin de saison, le Real Madrid étudierait plusieurs pistes en cas de départ de l’Italien, et d’après la presse espagnole, le profil de Zidane retient l’attention du président Florentino Pérez. De son côté, Guti est déjà sous le charme. « J'aimerais voir Zidane à nouveau au Real Madrid. Avec Mourinho, il y a eu des moments où je me suis ennuyé à regarder le Real Madrid jouer, c'est la réalité », explique l’ancien joueur du Real Madrid, dans des propos relayés par Real France.

« Zidane est le meilleur entraîneur possible »