Il quitte le PSG, c’est un fiasco

Pierrick Levallet

Le PSG a considérablement dégraissé son effectif cet été. Le club de la capitale s'est débarrassé de ses indésirables, dont Leandro Paredes. L'Argentin a été envoyé à l'AS Roma. Mais depuis son arrivée, le champion du monde est très loin de faire l'unanimité. Et d'ici quelques temps, il pourrait tout perdre.

En plus de ses nombreuses arrivées cet été, le PSG s’est montré très actif dans le sens des départs. Le club de la capitale s’est notamment débarrassé de ses indésirables lors de ce mercato estival. Ainsi, des joueurs comme Leandro Paredes ont quitté la formation parisienne. Le champion du monde 2022 a été transféré à l’AS Roma contre un chèque de 2,5M€.

Loin du PSG, Paredes n'y arrive pas

Mais depuis le début de saison, Leandro Paredes fait face à quelques difficultés. S’il est titulaire sous les ordres de José Mourinho, le milieu de terrain de 29 ans est très loin d’être éblouissant sous ses nouvelles couleurs. Et cela n’a pas échappé à la direction de l’AS Roma.

L'AS Roma et l'Argentine ne sont plus convaincus par Paredes