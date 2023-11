Attendue au PSG, une star fait un aveu sur l’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

Le PSG rêve de Bernardo Silva. Ou du moins, le conseiller football du club Luis Campos comme révélé par le10sport.com en août 2022. Tenu en échec à deux reprises, le Paris Saint-Germain aurait pu voir leur projet s’effondrer à la dernière intersaison, moment où le milieu offensif de Manchester City a révélé avoir songé à signer en Arabie saoudite.

Bernardo Silva est tout bonnement le transfert rêvé de Luis Campos pour le PSG comme le10sport.com vous le révélait en août 2022. Le dirigeant portugais est à l’origine de son arrivée à l’AS Monaco en 2014 où il a d’abord explosé aux yeux du football français puis de l’Europe avec notamment l’épopée monégasque en Ligue des champions jusqu’en demi-finale au printemps 2017. Star de Manchester City avec qui il a tout raflé en signant un triplé historique la saison passée avec la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup, prouesse qui n’avait plus été réalisée en Angleterre depuis Manchester United en 1999..

Bernardo Silva, le PSG en rêve

Le Paris Saint-Germain a échoué en 2022 malgré une offre de 80M€ destinée à Manchester City, et à la dernière intersaison. Bernardo Silva a rallongé son contrat d’une saison soit jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire fixée à 58M€ et qui sera active en 2024. Une chance en or pour le PSG et les courtisans du polyvalent milieu offensif des Skyblues . Néanmoins, Bernardo Silva aurait pu suivre son ancien coéquipier Riyad Mahrez en Arabie saoudite et ainsi faire tomber à l’eau les plans du Paris Saint-Germain.

«Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé aux offres saoudiennes»