Un transfert XXL prend forme, le PSG a le champ libre

Champion d’Italie la saison dernière, le Napoli a pu compter sur Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia pour retrouver les sommets en Serie A, deux joueurs qui ont la cote sur le mercato et qui seraient notamment dans le viseur du PSG. Alors qu’il espère les conserver, le président Aurelio De Laurentiis pourrait être contraint de réaliser au moins un sacrifice.

Cet été, le Napoli est parvenu à conserver ses deux meilleurs joueurs après le sacre en Serie A, à savoir Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant nigérian était l’une des pistes chaudes du PSG, Luis Campos souhaitant mettre la main sur le joueur qu’il avait recruté au LOSC en 2019. La piste n’aurait pas totalement été écartée d’après la presse italienne, tandis que l’ailier géorgien a lui aussi été associé au club de la capitale ces derniers jours. Le PSG et les autres prétendants ont justement un coup à jouer dans ces dossiers.

Osimhen vendu, Kvaratskhelia conservé ?

Après avoir réussi à ne pas céder ses deux stars, Naples pourrait en effet avoir du mal à réaliser la même prouesse deux années de suite. « Le club pourrait être contraint de vendre Victor Osimhen cet été , confie le journaliste Fabrizio Romano sur CaughtOffside . Il n'y a pas eu d'avancées sur un nouveau contrat avec Naples, qui espère donc conserver Kvaratskhelia s'il perd un autre de ses joueurs importants. »

Prolongation en vue pour Kvaratskhelia ?