PSG : Mbappé lâche un tacle après son transfert ?

A 25 ans, Kylian Mbappé est donc désormais un joueur du Real Madrid. Après avoir passé 7 saisons au PSG, l'international français a jugé que le bon moment était venu pour lui de rejoindre la Casa Blanca. Mbappé a ainsi posé ses valises dans la capitale espagnole. Et après quelques semaines dans son nouvel environnement, il n'a pas manqué de lâcher un tacle en rapport à son passage au PSG.

Kylian Mbappé avait un rêve : jouer pour le Real Madrid. Aujourd'hui, ce rêve est donc devenu réalité pour le capitaine de l'équipe de France. Arrivé au terme de son contrat au PSG et ne voulant pas prolonger, c'est donc libre qu'il a pris la direction de la Casa Blanca. Le début d'un nouveau chapitre pour Mbappé. Et ce dimanche soir, après la rencontre face au Betis Séville, le néo-Madrilène en a dit plus sur sa nouvelle vie en Espagne, où on le laisse visiblement plus tranquille que quand il était au PSG.

« J'ai beaucoup plus de tranquillité ici »

« C'est top. Franchement... un peu bizarre parce que je ne parle plus beaucoup français, ça me manque un peu. Mais le reste c'est top. Il fait super beau, c'est une super vie, je n'ai pas découvert beaucoup parce qu'on a tout de suite enchaîné tous les trois jours, on a fait des voyages. Mais j'ai beaucoup plus de tranquillité ici. C'est normal, quand tu es français en France, ce que je représente là-bas... c'est normal que les gens te donnent beaucoup d'amour et beaucoup de pression. Ici je suis une star mais juste le joueur du Real Madrid. C'est cool et je suis beaucoup plus tranquille dans ma vie », a expliqué Kylian Mbappé, rapporté par Onze Mondial.

Mbappé enfin lancé ?

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est désormais pleinement lancé. S'il avait marqué pour sa grande première en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, le joueur de Carlos Ancelotti n'avait toujours pas marqué en championnat. C'est désormais chose faite. Il aura tout de même fallu attendre la 4ème journée et une rencontre face au Betis Séville pour que Mbappé trouve le chemin des filets en Liga, lui qui a même inscrit un doublé.