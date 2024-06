PSG - Mbappé : La gestion «calamiteuse et catastrophique» d'Al-Khelaïfi

Thibault Morlain

Après avoir dépensé 180M€ en 2017 pour le recruter et lui avoir donné un salaire XXL pour le convaincre de prolonger en 2022, le PSG a vu Kylian Mbappé partir librement en cet été 2024. Le Français s'est donc engagé avec le Real Madrid contre 0€. De quoi laisser songeur sur la gestion du dossier Mbappé par le club de la capitale. Et dans cette histoire, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, n'est clairement pas épargné.

Au-delà de la catastrophe sportive, le départ de Kylian Mbappé est également une catastrophe financière pour le PSG. En effet, arrivé au terme de son contrat et ne voulant pas prolonger, le nouveau joueur du Real Madrid est donc parti libre, ne faisant par conséquent entrer aucun argent dans les caisses du PSG. Le club de la capitale aurait pourtant pu récupérer un beau chèque grâce à Mbappé, mais ça n'est pas arrivé. La faute à Nasser Al-Khelaïfi ?



« Une gestion calamiteuse »

Suite au départ libre de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi en prend pour son grade. Pour Marca , le journaliste Carlos Carpio a pointé du doigt la gestion du président du PSG : « Le président du PSG a manqué de sérénité et surtout d'orgueil l'été dernier. Ne pas avoir transféré Mbappé quand il a prévenu qu'il s'en irait a été une gestion calamiteuse. (...) A l'été 2021, le Real Madrid a envoyé 3 offres formelles au PSG pour Kylian Mbappé, offrant 160, 180 et 200M pour un joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat et qui avait demandé à son président d'étudier ces offres car il voulaient jouer au Real Madrid. Ils n'ont pas répondu ».

« Il n'a pas compris que Mbappé ne voulait pas plus d'argent »