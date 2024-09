PSG : Luis Enrique a refusé un transfert colossal !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, les plus grandes stars de la planète football ont été liées au Paris Saint-Germain et c’est le cas de Victor Osimhen. Selon nos informations, il n’a toutefois pas été un objectif priorité du mercato parisien, avec Luis Enrique qui a clairement d’autres idées pour l’avenir de son équipe.

Tout le monde voyait une ou deux stars débarquer au PSG cet été, pour oublier le départ de Kylian Mbappé. Mais au sein du club on a fait le choix de miser sur la construction d’un collectif fort plutôt que d’empiler une nouvelle fois les grands noms et l’exemple parfait est évidemment le dossier Victor Osimhen.

L’interminable feuilleton Osimhen

Lié au PSG depuis un an, le Nigérian a été le feuilleton de ce mercato. Il faut dire que son club du Napoli désespérait de le vendre entre 100 et 130M€... pour finalement le voir rester. Dès le 21 juillet dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’existait aucune discussion entre les deux clubs pour Victor Osimhen, puisque les Parisiens ont plutôt décidé de continuer à miser sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Un départ de l’un de ces deux joueurs aurait pu faire bouger les choses, mais finalement rien ne s’est passé.

Luis Enrique n’en voulait pas

Plusieurs médias comme L’Equipe ont pourtant annoncé que c’est Luis Enrique lui-même qui aurait apposé son véto au transfert de Victor Osimhen. Une tendance confirmée ce lundi également par Il Corriere dello Sport, avec les récents propos du coach parisien qui prennent désormais tout leur sens. « Ce serait ridicule qu'un club recrute des joueurs sans prendre en compte l'avis de son entraîneur. On n'a pas pris un seul joueur sans que j'aie donné mon avis. Une autre chose est de savoir si je les ai fait progresser » avait-il annonce, juste avant la rencontre entre le PSG et le LOSC.