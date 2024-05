PSG : Le message de Thierry Henry sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé aura donc passé 7 saisons sous le maillot du PSG. En cet été 2024, l’international français va faire ses valises, probablement pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert qui suscite forcément de nombreuses réactions. Sélectionneur de l’équipe de France espoirs, Thierry Henry a d’ailleurs réagi sur ce départ de Mbappé.

On s’en doutait depuis un moment maintenant, Kylian Mbappé a fini par l’officialiser récemment : il va quitter le PSG à l’issue de la saison. Bientôt libre, l’international français devrait alors enfin s’engager avec le Real Madrid. Le début d’un nouveau chapitre pour Mbappé, qui n’a pas manqué de faire réagir Thierry Henry.

Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce le transfert d’une star ! https://t.co/6tIsTKWalX pic.twitter.com/AN9kNsohLi — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« C’est toujours dur de voir un grand partir du championnat français »

Pour le Canal Football Club , interrogé par Robert Pires, Thierry Henry a commenté le futur départ de Kylian Mbappé du PSG. Il a alors confié : « Content qu’il parte à l’étranger pour voir ce que ça peut donner ? C’est toujours dur de voir un grand partir du championnat français. Maintenant, je pense que c’est quelque chose qu’il avait déjà ciblé, qu’il voulait faire depuis un petit moment. On est parti, on ne va pas discuter sur un mec qui part. Nous mêmes on est parti ».

« Bonne chance et qu’il soit bon »