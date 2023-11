PSG : Kylian Mbappé peut dire adieu à un pote

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, Ibrahima Konaté a été interrogé sur un possible transfert au PSG. Le défenseur français de Liverpool a confirmé son attachement, sans pour autant confirmer que c'était un objectif. De toute façon, le club parisien n'envisagerait pas de recruter le coéquipier de Kylian Mbappé en sélection, du mois dans un avenir proche.

Cet été, plusieurs internationaux français ont rejoint Kylian Mbappé au PSG. Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani ont dit oui au club parisien. Originaire de région parisienne, Ibrahima Konaté pourrait-il être le prochain ? « Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir, mais dire que c’est l’un de mes objectifs, non » a lâché le défenseur de Liverpool au Canal Football Club.

«Il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG »

Mais selon Niels Jones, il n'y a actuellement aucun intérêt concret de la part du PSG. « Les commentaires d'Ibrahima Konaté sur le PSG ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, mais du point de vue de Liverpool, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il a évidemment des liens avec Paris et il n'allait jamais dire 'non, je ne veux pas jouer pour le club de ma ville natale'. Pour autant que je sache, il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG, et Liverpool n'en tiendrait pas compte s'il y en avait un » a lâché le journaliste. Mais de toute façon, Liverpool n'a pas l'intention de vendre son défenseur.

« Konate est l'avenir de la défense de Liverpool »