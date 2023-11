Un joueur de Deschamps drague le PSG, la réponse tombe pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Originaire de la région parisienne, Ibrahima Konaté n’a pas exclu la possibilité de porter un jour le maillot du PSG, lui qui a rejoint Liverpool en 2021. Pour autant, un transfert de l’international français n’est pas à l’ordre du jour alors que d’autres protégés de Didier Deschamps ont récemment posé leurs valises près du Parc des Princes.

Ibrahima Konaté suivra-t-il les traces de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani en rejoignant un jour le PSG ? L’idée n’a rien de saugrenu alors que le défenseur de Liverpool est né dans la capitale. D’ailleurs, le principal intéressé n’a pas écarté la possibilité de porter le maillot rouge et bleu à l’avenir. « Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir, mais dire que c’est l’un de mes objectifs, non », confiait Ibrahima Konaté au micro du Canal Football Club . Pour autant, un tel transfert n’est pas à l’ordre du jour selon Neil Jones.

« Il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG »

« Les commentaires d'Ibrahima Konaté sur le PSG ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, mais du point de vue de Liverpool, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter , confie le journaliste qui couvre l’actualité des Reds. Il a évidemment des liens avec Paris et il n'allait jamais dire 'non, je ne veux pas jouer pour le club de ma ville natale'. Pour autant que je sache, il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG, et Liverpool n'en tiendrait pas compte s'il y en avait un. »

« C’est l'avenir de la défense de Liverpool »