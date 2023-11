Transferts : Casse-tête pour le boss du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Presnel Kimpembe changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Si le joueur formé à Paris fait forte impression depuis qu'il a été lancé dans le grand bain, il est éloigné des terrains depuis de longs mois. Alors que Presnel Kimpembe espère rejouer avant la fin de l'année 2023, Nasser Al-Khelaïfi est donc confronté à un dilemme concernant son avenir.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a enchainé les prestations XXL ces dernières années. Toutefois, l'un des vice-capitaines parisiens est actuellement dans une situation compliquée. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février dernier, Presnel Kimpembe n'a pas encore retrouvé la compétition. Et alors que son contrat avec le PSG se termine le 30 juin, Nasser Al-Khelaïfi doit trancher concernant son avenir.

Kimpembe vient de reprendre l'entrainement

Entré dans la dernière année de son contrat avec le PSG, Presnel Kimpembe fera ses valises et changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors que le défenseur de 28 ans espère revenir avant fin 2023 d'après Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi est confronté à un énorme casse-tête.

Kimpembe est en fin de contrat le 30 juin

Nasser Al-Khelaïfi doit absolument prolonger Presnel Kimpembe s'il ne veut pas risquer de le voir partir ailleurs pour 0€. L'international français pouvant négocier avec le club de son choix dès janvier. Toutefois, le président du PSG n'a pas du tout de garantie concernant l'état de santé de son numéro 3, qui n'a toujours pas fait son grand retour à la compétition, même s'il a repris l'entrainement ce jeudi. En effet, si le club de la capitale prolonge Presnel Kimpembe trop tôt, il prend le risque de conserver un joueur qui pourrait ne jamais retrouver la pleine possession de ses moyens physiques, sachant qu'il aura manqué près d'un an de compétition. Affaire à suivre...