Fiasco au PSG à cause du mercato ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté douze joueurs au total. Résultat, le XI parisien a été totalement métamorphosé depuis la saison dernière. Ce qui couterait très cher au club emmené par Luis Enrique aujourd'hui, défait à la fois à Milan et à Newcastle en Ligue des Champions.

Après deux mercatos totalement ratés, Luis Campos s'est rattrapé lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, le conseiller football du PSG a totalement révolutionné l'effectif du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi à l'intersaison.

Aucun cadre ne s'est manifesté contre Milan et Newcastle

D'une part, Luis Campos a fait le ménage dans l'effectif de Luis Enrique, bouclant les départs de Marco Verratti, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar et de Mauro Icardi notamment. D'autre part, le dirigeant du PSG a bouclé douze transferts au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Bradley Barcola, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Trop de nouveaux dans le XI de Luis Enrique ?