Le PSG veut s'offrir une nouvelle star, il lâche sa réponse

Malgré les signatures de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, le PSG voudrait s'offrir les services d'un autre numéro 9. Alors que le club de la capitale souhaiterait s'attaquer à Victor Osimhen, Mauro Meluso - directeur sportif du Napoli - a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG voulait à tout prix renforcer la pointe de son attaque. Intéressé par Harry Kane et Victor Osimhen dans un premier temps, le club de la capitale s'est cassé les dents sur ces deux dossiers. D'une part, le buteur anglais de 30 ans a préféré rejoindre le Bayern. D'autre part, la Napoli s'est montré trop gourmand pour le transfert de Victor Osimhen.

Le PSG n'a pas oublié Osimhen

Pour se consoler, le PSG a bouclé les signatures de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos lors de la dernière fenêtre de transferts. Malgré tout, Luis Campos envisagerait toujours de recruter Victor Osimhen, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Naples. Interrogé sur la situation de son numéro 9, Mauro Meluso a fait passer un message clair avant le duel face à l'Union Berlin (1-1) ce mercredi.

«On en parle depuis quelques mois»