Mbappé : PSG : La nouvelle bombe à 100M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien partir libre à l'issue de la saison. Toutefois, le Real Madrid se serait retiré de la course à la signature pour l'attaquant du PSG, notamment en raison de l'aspect économique que représente un tel dossier. Et pour cause, le Français toucherait 100M€ nets à Paris.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher pour son avenir. L'attaquant français peut ainsi opter pour une prolongation à Paris, ou un départ libre. Mais s'il choisit la seconde option, une porte vient de se refermer.

Mbappé va à Madrid, le PSG va halluciner ? https://t.co/tqyN4wEvYQ pic.twitter.com/0LiSfrhr6I — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Le Real Madrid renonce à Mbappé

En effet, La Cadena SER a lâché une petite bombe mercredi en révélant que le Real Madrid avait décidé de renoncer à la signature de Kylian Mbappé. La raison principale serait d'ordre économique puisque le salaire de l'attaquant du PSG remettrait en cause l'équilibre au sein du vestiaire merengue comme l'explique Sique Rodríguez qui avance la somme de 100M€ par an.

«Mbappé gagne 100M€ nets au PSG»