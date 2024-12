PSG : «Il préférait ma femme» : la folle accusation sur Al-Khelaïfi !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas été épargné par Jesé Rodriguez. Ces dernières heures, l’ancien attaquant du Real Madrid est revenu en interview sur son passage à vide au PSG en dénonçant un traitement scandaleux de la part des décideurs du club de la capitale à son égard et plus particulièrement le président en personne !

Jesé Rodriguez pensait vivre une tout autre expérience au PSG à sa signature en août 2016. Sur YouTube, l’ancien attaquant du Real Madrid a dévoilé avoir été attiré par Unai Emery dans la capitale après plusieurs discussions avec l’ex-coach du Paris Saint-Germain. Toutefois, la belle histoire a tourné au vinaigre.

«J’ai dit à Emery que je me sentais trahi»

Pour Mowlihawk, Jesé Rodriguez a vidé son sac sur son calvaire vécu au PSG. Et ce, en raison d’une trahison d’Unai Emery selon les propres dires du principal intéressé. « Au PSG, j’ai fait mes débuts en offrant une passe décisive pour la victoire lors du premier match. Mais ensuite, j’ai été KO pendant deux mois à cause d’une appendicite, et en hiver, on m’a dit que je devais partir. J’ai dit à Emery que je me sentais trahi ».

«Je ne sais pas s’il préférait ma femme à moi»

Pour ce qui est de ses successifs départs en prêt à compter de janvier 2017, Jesé Rodriguez n’a pas manqué de glisser un tacle au mode de management de Nasser Al-Khelaïfi. « Le président (Nasser Al-Khelaïfi) ne voulait même pas me voir. Je ne sais pas s’il préférait ma femme à moi. On ne m’a donné aucune explication. On pouvait être bien payé, mais on m’a traité très mal. Là, j’ai compris que le Real est le meilleur club au monde en tout. Avec Nasser, j’avais l’impression d’avoir affaire à un milliardaire qui traite les joueurs comme des jetons. ». Après Las Palmas, Jesé a été prête à Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Lisbonne notamment.