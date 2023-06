PSG : Galtier viré, le Qatar a choisi le nouvel entraîneur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Julian Nagelsmann ne sera pas l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Une information divulguée par le10sport.com dès le début du mois et confirmée par L’Équipe ces dernières heures. La quête d’un entraîneur est donc toujours en cours dans la capitale, et du côté de Doha, on aurait une idée précise du candidat idéal.

Au début du mois, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Julian Nagelsmann avait peu de chances de prendre la relève de Christophe Galtier. Une information confirmée ces dernières heures par L’Équipe , annonçant la fin des négociations entre le PSG et l’ancien technicien du Bayern Munich.

Annoncé par @le10sport le 6 juin, Julian Nagelsmann ne sera pas le successeur de Christophe Galtier sur le banc du #PSG indique @LEquipe ce soir pic.twitter.com/73Aa6g9dJu — Bernard Colas (@BernardCls) June 16, 2023

Nagelsmann ne viendra pas

Le feuilleton continue donc, mais le PSG ne repart pas forcément de zéro puisque d’autres dossiers étaient à l’étude en parallèle des discussions avec Julian Nagelsmann. Selon certaines sources relayées par le quotidien sportif, une piste serait même très avancée, bien que l’identité du principal concerné soit encore incertaine.

Enrique a de gros soutiens à Doha