PSG : C’est fini pour cette star, des offres tombent déjà

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Arrivé au PSG à l’été 2021 suite à son départ libre du Real Madrid, Sergio Ramos va quitter Paris. Le défenseur espagnol arrive au terme de son contrat et il ne prolongera pas l’aventure dans le club de la capitale. L’Arabie saoudite tient la corde, Ramos a reçu trois offres et les étudie avec attention avant de trancher.

« Demain sera un jour spécial, demain je dirai au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d'endroits vous pouvez vous sentir chez vous, mais sans aucun doute, le PSG, ses fans et Paris ont été l'un d'entre eux pour moi ». Vendredi dernier, avant d’affronter Clermont au Parc des Princes le lendemain, Sergio Ramos annonçait sur ses réseaux sociaux qu’il quitterait le PSG à l’issue de son contrat. Buteur pour sa dernière, le défenseur central espagnol aura fini en beauté son aventure avec le club de la capitale.

Ramos a bien fini avec le PSG

Il faut dire que celle-ci avait mal démarré. Pour sa première saison, Sergio Ramos n’a quasiment pas porté le maillot du PSG, il a enchaîné les pépins physiques. Résultat, les craintes étaient encore plus élevées avant le début de sa deuxième année de contrat. Finalement, Sergio Ramos a répondu au challenge et s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense du PSG. Mais son aventure a pris fin après ces deux années.

L’Arabie saoudite pour conclure sa carrière ?

A 37 ans, Sergio Ramos n’en a pas fini pour autant avec le football. L’ancien défenseur du Real Madrid entend bien poursuivre sa carrière et il pourrait bien rejoindre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. A en croire les informations de Rudy Galetti, Ramos aurait reçu trois offres provenant d’Arabie saoudite. Pour le moment, l’ex joueur du PSG n’a toujours pas fait son choix mais il réfléchit à ces options et tranchera dans les prochains jours. A suivre…