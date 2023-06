Après le coup de tonnerre, Benzema lâche un aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après quatorze saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema a pris la décision de quitter le club madrilène. Ce qui a surpris tout le monde, notamment en interne où l’on imaginait l’attaquant français rester un an de plus. Finalement, le Ballon D’Or s’est engagé avec Al Ittihad, il a d’ailleurs justifié son choix.

Personne ne s’y attendait vraiment. Alors que le Real Madrid pensait le conserver encore une saison, Karim Benzema a décidé de quitter le club madrilène pour filer à Al Ittihad, club saoudien. Un choix qui surprend, surtout que Benzema était encore à son meilleur niveau, même si des petites blessures l’ont enquiquiné au cours de sa saison. Quelques jours après l’officialisation de son départ en Arabie saoudite, Karim Benzema a justifié son choix.

«Je suis content de rejoindre un club mythique»

« Je me sens bien, je suis content de rejoindre un club mythique. Ça va être un nouveau challenge, une nouvelle vie, j’ai hâte de commencer à m’entraîner. C’est un top club en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas », a déclaré l’attaquant français dans une vidéo publiée par le compte d'Al Ittihad et relayée par RMC Sport.

🎙️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. 🤩⚽️#Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

