Salaire XXL pour Benzema, l'incroyable révélation

Thibault Morlain

C'est désormais officiel, Karim Benzema est désormais un joueur d'Al-Ittihad. Après avoir annoncé son départ du Real Madrid, le Ballon d'Or 2022 a mis le cap vers l'Arabie Saoudite. Benzema s'est alors engagé pour 3 ans avec à la clé un salaire astronomique de 200M€ par saison. Un montant XXL qu'il faudrait toutefois relativiser...

Et voilà une nouvelle star pour l'Arabie Saoudite ! Après Cristiano Ronaldo, c'est Karim Benzema qui a rejoint le championnat local en signant pour Al-Ittihad. Il faut dire que l'offre était difficilement refusable. En effet, l'ex-joueur du Real Madrid s'est vu offrir le jackpot avec un salaire annuel de 200M€.

Benzema prend le jackpot et s'enflamme pour son transfert https://t.co/vHpZvfzFE5 pic.twitter.com/kSK6HDsP0m — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

« Ce n'est pas cher pour eux »

Ce montant a de quoi faire tourner les têtes. Toutefois, pour Le Figaro , Jean-Baptiste Guégan, consultant en géopolitique, explique que cela n'est pas si choquant que cela : « Je vais peut-être choquer, mais offrir ces salaires à Ronaldo ou Benzema, ce n'est pas cher pour eux ».

« Tu es gagnant à coup sûr »