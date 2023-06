PSG : Une offre à 360M€ est partie, Messi donne sa réponse

Pierrick Levallet

Entre Lionel Messi et le PSG, c'est terminé. Le septuple Ballon d'Or ne sera plus un joueur parisien le 30 juin prochain, lorsque son contrat expirera. L'Argentin évoluera à l'Inter Miami en MLS. Il aurait d'ailleurs refusé une offre stratosphérique d'Arabie Saoudite pour rejoindre la franchise présidée par David Beckham et les Etats-Unis.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi ne sera officiellement plus un joueur du PSG. En fin de contrat, l’Argentin a décidé de ne pas prolonger l’aventure dans la capitale. Sa prochaine destination est d'ailleurs connue. Le septuple Ballon d’Or évoluera à l’Inter Miami. Le champion du monde 2022 aurait notamment décidé de faire une croix sur une proposition importante pour signer aux Etats-Unis.

Messi recale un club, un mercato de folie prend forme https://t.co/UtYRR2MpfY pic.twitter.com/xFZkjCAUoW — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Messi dit non à l'Arabie Saoudite

Comme l’explique Le Parisien , un contrat stratosphérique de 360M€ par saison attendait Lionel Messi à Al-Hilal. L’Arabie Saoudite n’avait visiblement pas lésiné sur les moyens pour le convaincre. Mais cela n’aurait pas suffi. La famille de l’Argentin aurait décidé d’écarter cette proposition, notamment en raison du changement de style de vie.

Direction la MLS et l'Inter Miami