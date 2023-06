Mercato : Un contrat en or massif, Messi va vivre son rêve

Thomas Bourseau

Lionel Messi à l’Inter Miami ? Ça chauffe en coulisse et cette opération prend des proportions XXL puisque selon The Athletic, Apple et Adidas y ajouteraient leur grain de sel. En outre, une vieille connaissance de Messi devrait prendre les rênes de l’équipe : Gerardo « Tata » Martino. Lionel Messi évoquait son rêve américain en septembre 2022, il pourrait bien le voir s’exaucer dès cet été…

Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG depuis la fin de la semaine dernière et se trouve sur le marché des agents libres comme à l’été 2021 au moment de son départ du FC Barcelone. Le Barça pousse en coulisse pour le faire revenir et le président Joan Laporta s’est même entretenu lundi avec son père et agent Jorge Messi à ce sujet. Une source haut placée auprès de la direction de la Major League Soccer a confié à The Athletic que Messi n’envisagerait pas de signer le contrat en or proposé par l’Arabie saoudite pour Al-Hilal et que ça ne se jouerait plus qu’entre le FC Barcelone et l’Inter Miami.

Adidas et Apple se mettent en quatre pour la signature de Messi à Miami

Ce serait même du 50/50 selon la source en question. Néanmoins, la balance pourrait finir par pencher en la faveur de l’Inter Miami au vu de l’opération monstrueuse sur le plan financier qui se mettrait en place en coulisse. A commencer par le partenariat entre la MLS et Apple. Diffuseur du championnat par le biais du « Season Pass », Apple aurait discuté en début de semaine avec la ligue nord-américaine de la possibilité de reverser une part des revenus générés par ce partenariat à Lionel Messi.



De plus, la MLS pourrait compter sur l’implication d’Adidas, équipementier historique de Lionel Messi et premier sponsor de la Major League Soccer, pour attirer un peu plus l’Argentin au sein du championnat. The Athletic affirme qu’un accord de partage des bénéfices avec l’équipementier allemand serait mis en place et Messi recevrait une part de toute augmentation des bénéfices d’Adidas en MLS. Contractuellement lié « à vie » avec Adidas, Messi pourrait rebondir à Miami.

PSG : Messi va signer, le feu vert est donné https://t.co/sIppxeM0k1 pic.twitter.com/SflAjsAn7X — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Des retrouvailles entre Messi et Martino… à l’Inter Miami ?

D’autant plus que le pensionnaire de Major League Soccer mettrait toutes les chances de son côté pour réussir dans le feuilleton Messi. Selon The Athletic, l’Inter Miami penserait à Gerardo « Tata » Martino pour succéder à Phil Neville, remercié dernièrement. Ayant côtoté Lionel Messi au FC Barcelone et avec la sélection argentine, Martino a déjà connu la gloire en Amérique du nord en remportant en 2018 la MLS Cup avec l’Atlanta United. Une source proche de Martino affirme à The Athletic que la relation entre les deux hommes serait bonne et qu’il serait intéressé par un retour aux affaires en Major League Soccer.

«J'aime cette ligue. La possibilité de revenir en MLS est toujours présente»