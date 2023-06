Benzema prend le jackpot et s'enflamme pour son transfert

Thibault Morlain

Au terme d'un feuilleton long de plusieurs jours, Karim Benzema a fini par quitter le Real Madrid et ce mardi, il s'est officiellement engagé en Arabie Saoudite avec le club d'Al-Ittihad. Le Ballon d'Or 2022 a ainsi signé son nouveau contrat, le liant pour 3 ans avec son club. L'occasion pour Benzema de prendre sa parole sur ce transfert.

Comme Cristiano Ronaldo avant lui, Karim Benzema s'est donc envolé pour l'Arabie Saoudite. Ce mardi, l'ex-joueur du Real Madrid s'est engagé pour 3 ans avec le club d'Al-Ittihad avec à la clé un véritable pactole puisqu'il devrait percevoir quasiment 200M€ par saison. Désormais en Arabie Saoudite, Benzema n'a pas caché sa joie à propos de ce nouveau défi qui se présente à lui.

Benzema provoque déjà Cristiano Ronaldo https://t.co/Mfzp5ZhUj0 pic.twitter.com/hUjdYp4qt7 — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

« Je suis impatient de découvrir une nouveau championnat »

Rapporté par RMC , Karim Benzema a donc livré ses premiers mots en tant que joueur d'Al-Ittihad. « Je suis impatient de découvrir une nouveau championnat de football dans un pays différent. Le Al-Ittihad Club a une histoire extraordinaire, des supporters incroyablement passionnés et de grandes ambitions dans le domaine du football, à savoir devenir une force en Asie après avoir remporté le championnat », a expliqué Benzema.

« Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi »