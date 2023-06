Benzema : Il l’annonce, le Real Madrid s’est planté

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a pris, de concert avec le principal intéressé, la décision de mettre un terme à sa collaboration de plus d’une décennie avec Karim Benzema. Pour l’ancien défenseur du Real Madrid tout juste parti du PSG, à savoir Sergio Ramos, c’est une erreur de laisser partir Benzema.

Le Real Madrid a pris la décision de tourner la page Karim Benzema après 14 années de bons et loyaux services. En effet, alors qu’il était question d’une prolongation de contrat pour une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, l’entourage de Benzema et les hauts décideurs du Real Madrid ne sont finalement pas parvenus à trouver un terrain d’entente.

«Benzema a contribué à tant de succès avec le Real Madrid que vous ne pourrez jamais le remplacer»

Résultat ? Karim Benzema s’en est allé et lors de sa conférence de presse d’adieu qui s’est déroulée mardi, l’attaquant français a avoué qu’il aurait rêvé prendre sa retraite en tant que joueur du Real Madrid. Et pour son ancien coéquipier et capitaine Sergio Ramos, le Real Madrid n’a pas fait le bon choix en laissant filer le « Nueve ». « Il (Benzema) a contribué à tant de succès avec le Real Madrid que vous ne pourrez jamais le remplacer - il est l'un de ces joueurs qui est unique dans l'histoire de Madrid ».

