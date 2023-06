PSG : Pour Mourinho, c'est terminé

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, le nom de José Mourinho est lié au PSG, et ce, pour la succession de Christophe Galtier. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au début du mois de mai, il n'y a jamais rien eu entre le club parisien et le spécial one. Une information confirmée en France ce jeudi.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus à la tête du PSG la saison prochaine, et ce, après une réunion où l'entraineur français apparaissait fatigué et marqué par sa première saison à Paris. Selon certaines rumeurs, le club de la capitale penserait à José Mourinho pour remplacer son coach. Une information totalement balayée par Le 10 Sport.

Messi quitte le PSG, cataclysme pour le Qatar https://t.co/Q4mxCqrDew pic.twitter.com/FnRBa5Qm5I — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Le PSG ne veut pas de Mourinho

Selon nos informations, divulguées le 8 mai, la piste José Mourinho n'existe pas au PSG. D'ailleurs, le Special One a de grandes chances de rester à l'AS Rome la saison prochaine, alors qu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.

Nagelsmann, Enrique et Alonso dans le viseur du PSG ?