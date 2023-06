Benzema, Kanté… Incroyable, Cristiano Ronaldo avait tout prévu !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’Arabie saoudite n’en finit plus de piller l’Europe ! Après Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, Karim Benzema s’est engagé avec Al Ittihad mardi. N’Golo Kanté, en fin de contrat avec Chelsea, pourrait l’imiter. Et le Portugais, qui a franchi lors du mercato hivernal, avait tout anticipé…

Décidément, le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que de gros mouvements ont déjà été réalisés. Dimanche dernier, le Real Madrid a annoncé le départ de Karim Benzema après 14 saisons passées dans la capitale espagnole. L’attaquant français s’est engagé avec Al Ittihad, club saoudien.

Kanté prêt à imiter Benzema

Et Karim Benzema devrait être rejoint par N’Golo Kanté ! Alors que Chelsea avait bien avancé sur sa prolongation, le dossier a été mis en stand-by et l’international français devrait finir par filer à Al Ittihad, comme Benzema. En Arabie saoudite, les deux joueurs tricolores retrouveront un certain Cristiano Ronaldo.

«La ligue sera l'une des plus importantes au monde»