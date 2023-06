Messi - Cristiano Ronaldo : Le duel relancé grâce au mercato ?

Thomas Bourseau

Pendant neuf années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont rendus coup pour coup en Liga au FC Barcelone et au Real Madrid. A présent, il est question d’une nouvelle rivalité en Arabie saoudite où Messi est attendu à Al-Hilal et où Ronaldo évolue à Al-Nassr. Néanmoins, il se pourrait que les deux stars s’affrontent… en Major League Soccer !

Cristiano Ronaldo a quitté le football européen. Juste avant la nouvelle année de 2023, le quintuple Ballon d’or s’engageait en faveur d’Al-Nassr afin de continuer le développement du football saoudien. Dernièrement, il a été question d’un ras-le-bol de Ronaldo en Arabie saoudite et qu’un départ dès cet été serait une possibilité. Une rumeur que CR7 a démenti de lui-même en faisant passer un message clair. « Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici. Je pense que s'ils continuent à faire le travail qu'ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être l'un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans » .

Des franchises de MLS prêtes à jeter leur dévolu sur Ronaldo

Néanmoins, il se pourrait que le feuilleton Cristiano Ronaldo reparte de plus belle. A en croire les informations communiquées par Toni Juanmarti, journaliste de Relevo , le Portugais aurait la cote en Major League Soccer. Au moins une franchise de MLS étudierait la possibilité de recruter Ronaldo à l’intersaison.

Ronaldo prêt à quitter Al-Nassr à une condition, nouvelle rivalité avec Messi ?